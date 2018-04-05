Доказали правоту в суде. Коллектив медиков из Суздальской районной больницы победил в трудовом споре с администрацией своего учреждения. Претензии предъявили более 60 медработников. От врачей до санитарок. Дело в том, что по Постановлению Правительства с июля 2017 зарплату медработникам должны были повысить, а вместо этого стали платить меньше. Потому что администрация больницы отменила выплаты за стаж непрерывной работы, а это от 30 до 80 % от оклада, хотя их гарантировал коллективный договор.

05.04.2018Доказали правоту в суде. Коллектив медиков из "Суздальской районной больницы" победил в трудовом споре с администрацией своего учреждения. Претензии предъявили более 60 медработников. От врачей до санитарок. Дело в том, что по Постановлению Правительства с июля 2017 зарплату медработникам должны были повысить, а вместо этого стали платить меньше. Потому что администрация больницы отменила выплаты за стаж непрерывной работы, а это от 30 до 80 % от оклада, хотя их гарантировал коллективный договор. Суздальский райсуд обязал больницу сделать перерасчёт зарплат "обиженных" сотрудников, произвести выплаты в полном объёме и возместить работникам моральный вред. Пока решение не вступило в законную силу.Метки: общество, правосудие, суд, медики, райбольница, медики, Суздаль