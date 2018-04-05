На
строящейся станции метро Беломорская Замоскворецкой линии начались
архитектурно-отделочные работы. Об этом заявил глава московского стройкомплекса
Марат Хуснуллин.
На
строящейся станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии начались
архитектурно-отделочные работы. Об этом заявил глава московского стройкомплекса
Марат Хуснуллин.
"На
сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений", –
сказал он. По словам Хуснуллина, возведение основных конструкций станций
выполнено в полном объеме.
При этом
руководитель столичного стройкомплекса подчеркнул, что работа осложняется тем,
что "Беломорская" находится на действующем участке подземки – между
станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Как отметил
Хуснуллин, это позволяет вести строительство только в ночное время.
Открытие
"Беломорской" запланировано на 2018 год. Решение о строительстве
станции было принято после обращения местных жителей к мэру Москвы Сергею
Собянину.
Замоскворецкая
– одна из старейших линий столичной подземки, первый ее участок был открыт еще
до войны – в 1938 году. В декабре прошлого года зеленая ветка приросла еще
одной, самой северной своей станцией – "Ховрино". Она значительно
улучшила транспортную ситуацию в одноименном районе.
В целом
Московская подземка развивается стремительными темпами. Одновременно с
открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими
деталями будущих линий и станций. В настоящее время на стадии проектирования и
подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров
будущих веток подземки, отметил ранее Хуснуллин.
В частности,
в этом году будет завершено проектирование всех участков Большой кольцевой
линии (БКЛ). Продолжаются проектные работы и по новому отрезку
Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, а также продлению
Люблинско-Дмитровской ветки до Лианозово и поселка Северный.