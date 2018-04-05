На строящейся станции метро Беломорская Замоскворецкой линии начались архитектурно-отделочные работы. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Настроящейся станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии началисьархитектурно-отделочные работы. Об этом заявил глава московского стройкомплексаМарат Хуснуллин."Насегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений", –сказал он. По словам Хуснуллина, возведение основных конструкций станцийвыполнено в полном объеме.При этомруководитель столичного стройкомплекса подчеркнул, что работа осложняется тем,что "Беломорская" находится на действующем участке подземки – междустанциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Как отметилХуснуллин, это позволяет вести строительство только в ночное время.Открытие"Беломорской" запланировано на 2018 год. Решение о строительствестанции было принято после обращения местных жителей к мэру Москвы СергеюСобянину.Замоскворецкая– одна из старейших линий столичной подземки, первый ее участок был открыт ещедо войны – в 1938 году. В декабре прошлого года зеленая ветка приросла ещеодной, самой северной своей станцией – "Ховрино". Она значительноулучшила транспортную ситуацию в одноименном районе.В целомМосковская подземка развивается стремительными темпами. Одновременно соткрытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническимидеталями будущих линий и станций. В настоящее время на стадии проектирования иподготовки градостроительной документации находятся более 180 километровбудущих веток подземки, отметил ранее Хуснуллин.В частности,в этом году будет завершено проектирование всех участков Большой кольцевойлинии (БКЛ). Продолжаются проектные работы и по новому отрезкуКалининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, а также продлениюЛюблинско-Дмитровской ветки до Лианозово и поселка Северный.