Компания Доктор Веб предупредила о распространении на Android-смартфонах опасного вируса, ворующего деньги русскоязычных клиентов Сбербанка. Вредоносное приложение проникает на устройство, крадет информацию о банковских картах и выводит деньги со счетов. Более того, оно способно заблокировать зараженный аппарат и потребовать у жертвы выкуп.

Компания "Доктор Веб" предупредила о распространении на Android-смартфонах опасного вируса, ворующего деньги русскоязычных клиентов "Сбербанка". Вредоносное приложение проникает на устройство, крадет информацию о банковских картах и выводит деньги со счетов. Более того, оно способно заблокировать зараженный аппарат и потребовать у жертвы выкуп.Банковский троянец Android.BankBot.358.origin известен аналитикам еще с конца 2015 года, однако его новая модификация нацеливается исключительно на пользователей "Сбербанк Онлайн". По данным "Доктор Веба", "мальварь" уже заразила свыше 60 тысяч устройств. Специалисты предупреждают, что киберпреступники могут украсть с банковских счетов около 78 миллионов рублей и списать более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов."Этот банковский троянец распространяется при помощи мошеннических СМС, которые могут рассылать как киберпреступники, так и сама вредоносная программа, — сказали эксперты. — Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru". Жертв также могут "ловить" на поддельные уведомления о кредитах, мобильных переводах и зачислениях денег на счет в банке.Когда пользователь переходит по ссылке из фальшивого СМС, на его устройство начинается скачиваться APK-файл вредоносного приложения, замаскированного под Avito, программу платежной системы Visa или Western Union. Попав на смартфон, троянец запрашивает права администратора, после чего выдает сообщение об "ошибке" и якобы удаляет себя из системы, скрывая значок.”Вирус маскируется под банковское Android-приложение Сбербанка читайте такжеДалее вирус, уведомив о якобы поступившем денежном переводе в размере 10 000 рублей, может выдать себя за приложение "Сбербанк Онлайн", предложить ввести полные реквизиты банковской карты и передать эту информацию мошенникам. Кроме того, вредонос может украсть деньги с телефонного счета, рассылать СМС по всем номерам из телефонной книги, дистанционно заблкоировать Android-смартфон и запросить выкуп.