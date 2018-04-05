8 апреля проехать нельзя будет по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

На Пасху движение транспорта во Владимире будет ограничено. Это связано с проведением Крестного хода. 8 апреля с 15.00 до 18.00 проехать нельзя будет по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.В указанное время автобусы маршрутов№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Движение троллейбусных маршрутов на период проведения крестного хода будет осуществляться следующим образом:№ 1- ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».№ 2- работать не будет.№ 5- ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.№ 7- пр-т Ленина - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8- Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти-на-Лабе - Вокзал.Движение общественного транспорта на других маршрутах не меняется.