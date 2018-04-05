Неизвестные пытались вскрыть либо похитить банкомат, в котором находились денежные средства. Когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и отдела МВД России по району Останкинский задержаны двое подозреваемых в покушении на кражу банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Останкинский поступило сообщение о срабатывании сигнализации в помещении одного из банков, расположенных на улице Академика Королёва.К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратился представитель данной организации, который сообщил, что сигнализация сработала на одном из банкоматов. После этого на мониторе видеонаблюдения он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть либо похитить банкомат, в котором находились денежные средства в размере около 8 млн рублей. Когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – двоих 32-летних приезжих. У них изъяты маски, лом, трос и другие приспособления для реализации преступного плана.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других противоправных деяний.Следственным отделом ОМВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29