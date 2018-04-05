У 35-летней приезжей оперативники при личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства обнаружили и изъяли героин...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Рождественской улице задержали 35-летнюю приезжую. В ходе личного досмотра у женщины были обнаружены семь полиэтиленовых свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой около 1 кг. Проведенным исследованием одного из свертков массой 200 граммов было установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Далее в ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили еще 6 свертков с аналогичным веществом, общей массой 2 килограмма 500 граммов. Изъятое направлено на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Некрасовка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18