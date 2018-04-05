Дочь телеведущей Ларисы Вербицкой Ирина рассказала, что родительница бывала очень жесткой по отношению к ним. Звезда повышала голос, наказывала за провинности и возлагала на детей некоторые обязанности по дому.

Дочьтелеведущей Ларисы Вербицкой Ирина рассказала, что родительница бывала очень жесткой по отношению к ним. Звезда повышала голос, наказывала запровинности и возлагала на детей некоторые обязанности по дому.Несмотряна плотный рабочий график, ведущая старалась проводить как можнобольше времени с семьей. Она приучала сына Максима и дочь Ирину к самостоятельности ипорядку. Лариса ценит то, что дети взяли на себя хозяйственные хлопоты: юноша выполнял некоторые обязанности по дому игулял с младшей сестрой."Мама строгая, но с ней можнодоговориться. Маме нужно рассказать все детально и после этого получить ееодобрение. Я помню один момент, когда родители меня наказали. Мы на дачекатались на мопедах, что нам было делать запрещено, поэтому я неделю сиделапод домашним арестом", – призналась Ирина.Девушка поведала, что телеведущая бывает несколько несдержанной, в общении частопереходит на крик и перестает слышать какие-либо аргументы. Барышня отметила, что давно привыкла к выходкам родительницы."Мама можетначать кричать, когда злится, но недолго. Она очень быстро отходит, извиняется,мы после этого миримся. Хотя мы знаем, что, когда мама кричит, злится, лучшетут не вставлять свое слово, лучше выслушать и согласиться на тот момент. Апосле, когда мама успокоится, уже можно обсудить, найти какие-то компромиссы, какие-торешения", – призналась дочь телеведущей в программе "ТВ Центра" "Мой герой".В ответ Лариса Вербицкая поблагодарила своих детей за терпение, понимание ипомощь. Она добавила, что благодаря сыну смогла устроить личную жизнь – познакомилась со своим вторым мужем АлександромДудовым.Первый раз ведущая вышла замуж в 19 лет. После развода она осталась одна с сыном. Как-то раз мальчик уговорил ее посетить цирковое представление. Ее будущий супруг тоже был на шоу. Мужчина обратил внимание на Вербицкую, но постеснялсялично подойти и познакомиться. У него была возможность провести маленького Максима закулисы и посмотреть на зверей вблизи – это и стало поводом завести разговор сЛарисой.