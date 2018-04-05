Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность.Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", выступая на специальном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, созванном по инициативе РФ.Небензя сообщил, что США захватили на своей территории принадлежащую России дипсобственность, включая и представительство ООН в Нью-Йорке.Он проинформировал мировую общественность, что кроме этого в отношении российских дипломатов введена 25-мильная зону ограничений передвижения.По его словам им не продлевают и не выдают американские визы.Небензя призвал США "ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем".