Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона.Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство ЭФЭ.Представители германской Фемиды постановили, что выдвинутые Испанией обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции Пучдемона. В то же время, отмечает радиостанция Deutsche Welle, обвинения Мадрида в незаконном присвоении Пучдемоном государственных средств, могут произвести на немецких судей куда большее впечатление.Пока же опальный политик будет ожидать своей участи на свободе.Он был задержан германской полицией на границе с Данией после того, как в марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.Их обвиняют в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении госсредств.