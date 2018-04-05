Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что уже попрощалась с бывшим мужем, легендарным актером Арменом Джигарханяном. Артистка объяснила свои неожиданные слова.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что уже попрощалась с бывшим мужем, легендарным актером Арменом Джигарханяном. Артистка объяснила свои неожиданные слова.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская обсудила с многочисленными поклонниками, как без нее живет Армен Джигарханян и вообще что с ним происходит. Отметим, что после громкого заявления о разводе и появлении в паре эфиров скандального ток-шоу "Пусть говорят" о легендарном артисте ничего не слышно."Вот теперь пусть проживет! Когда ухаживают и лелеят не замечаешь, а когда теряешь понимаешь, что потерял. По истине говориться, что имеем не храним потерявши плачем. Витамина мы с тобой, держись, чем можем поможем. Говори если чего надо, не бросим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – злорадно написала одна поклонница. Виталина ей ответила: "Хотелось бы, чтобы при жизни успел хоть что-то осознать. Хотя шансов теперь очень мало("Пианистка сообщила, что давно не виделась с бывшим мужем и опровергла информацию о том, что они якобы живут в одном доме. "оттуда уже увезли. Довольно давно. Возят по разным квартирам – видимо прячут (", – пожаловалась Цымбалюк-Романовская.Фанаты пришли в ужас. "Виталина а приходит в голову что даже попрощаться не дадут если что? ужас если вдуматься конечно..." – обеспокоенно предположила другая фанатка. В ответ на это экс-супруга артиста сделала неожиданное заявление. "если честно, я уже с ним попрощалась. Для меня "того" Джигарханяна уже нет".Подписчики признались, что всерьез беспокоятся за здоровье и самочувствие Армена Борисовича, и выразили недоверие его другу Артуру Согомоняну. "думаете, этот противный Согомонян сведет Армен Борисыча в могилу своей заботой??(" – спросила подписчица у Виталины. Та высказала свой взгляд на ситуацию и припомнила некоторые внушающие тревогу моменты: "ускорит процесс однозначно. Убеждена. Он никогда не беспокоился о нем. Когда у АБ был инсульт Артур не раньше чем через неделю появился. И вообще в больницах очень редко навещал. Ничем не помогал.("