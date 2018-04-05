17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.
17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.
Когда школьница все-таки осознала, что
живот растет независимо от ее питания, Настя решила пройти тест на
беременность. Результат показал одну полоску, и все сомнения девушки сразу
развеялись. На протяжении всего времени у знакомых и окружающих Насти возникали вопросы по
поводу изменения ее внешнего вида, но девушка продолжала рассказывать об
особенностях своего питания, передает Telegram-канал Mash. На последних месяцах она даже участвовала в
строевом конкурсе, где бегала, таскала тяжелые ящики и ползала по-пластунски
наравне со всеми.
Эта история завершилась, когда мама
молодого человека беременной приехала к невестке в гости и с уверенностью
констатировала: "Это не питание, это ребенок!". Тем не менее, женщина
не стала отправлять девушку к врачу, полагая, что на обдумывание вопроса у них
еще достаточно времени. Каково же было удивление женщины, когда школьница
родила спустя две недели после ее визита. Стоит отметить, что роды происходили
дома, после чего уже с новорожденным девушка отправилась в больницу.
Напомним, что подобные случаи последнее
время происходят все чаще. Несовершеннолетние боятся рассказывать родителям о
своей беременности или обратиться за помощью к специалистам и от отчаяния
решаются уладить вопрос самостоятельно. Подобная жуткая история произошла
в ночь на 5 декабря 2017 года в Троицке. В туалете одного
из городских общежитий 15-летняя школьница, родив над унитазом живого ребенка,
хотела смыть его в канализацию. Младенца спасло то, что его крики услышала мать
парня девушки. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место
происшествия медики забрали ребенка и его маму в больницу. Сперва у врачей были
опасения за жизнь младенца, родившегося недоношенным в экстремальных условиях,
однако им все-таки удалось его спасти.