Певицу
Нюшу встретили в клинике по ведению беременности. Пациентки медицинского учреждения
узнали в неприметной незнакомке звезду шоу-бизнеса.
Певицу
Нюшу встретили в клинике по ведению беременности. Пациентки медицинского учреждения
узнали в неприметной незнакомке звезду шоу-бизнеса.
Посетители
известного клинического госпиталя "Лапино", в которой рожают многие российские знаменитости,
уверены, что артистка наблюдается именно в этом центре. К слову, услуги здесь, как говорят, стоят от 500 тысяч до миллиона рублей.
Поклонники уже давно заметили изменения в поведении звезды. И ЭТОтолько подогревает слухи о беременности. В своем микроблоге она публикует либо старые
снимки, либо фотографии в свободной, скрывающей живот, одежде, а гастрольный график певицы прерывается в начале апреля.
Напомним,
летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента
Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью
исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.
"Для меня это абсолютно
естественный процесс – женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить
ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу
сказать, что теперь что-то поменялось. Просто после того, как я вышла замуж,
внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее…", – цитирует артистку .
Кстати, в элитном столичном госпитале
"Лапино" родила сына Ксения Собчак. Там же появился первенец Андрея
Малахова и Натальи Шкулевой и именно в этом медцентре впервые увидит свет малыш футболиста
Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко.