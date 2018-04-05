Певицу Нюшу встретили в клинике по ведению беременности. Пациентки медицинского учреждения узнали в неприметной незнакомке звезду шоу-бизнеса.

ПевицуНюшу встретили в клинике по ведению беременности. Пациентки медицинского учрежденияузнали в неприметной незнакомке звезду шоу-бизнеса.Посетителиизвестного клинического госпиталя "Лапино", в которой рожают многие российские знаменитости,уверены, что артистка наблюдается именно в этом центре. К слову, услуги здесь, как говорят, стоят от 500 тысяч до миллиона рублей.Поклонники уже давно заметили изменения в поведении звезды. И ЭТОтолько подогревает слухи о беременности. В своем микроблоге она публикует либо старыеснимки, либо фотографии в свободной, скрывающей живот, одежде, а гастрольный график певицы прерывается в начале апреля.Напомним,летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президентаМеждународной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервьюисполнительница призналась, что мечтает стать мамой."Для меня это абсолютноестественный процесс – женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родитьребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могусказать, что теперь что-то поменялось. Просто после того, как я вышла замуж,внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее…", – цитирует артистку .Кстати, в элитном столичном госпитале"Лапино" родила сына Ксения Собчак. Там же появился первенец АндреяМалахова и Натальи Шкулевой и именно в этом медцентре впервые увидит свет малыш футболистаДмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко.