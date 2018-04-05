Таганрогский городской суд поместил под домашний арест на два месяца подозреваемого в отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, 37-летнего местного жителя Владислава Шульги. Подозреваемый свою вину полностью признал.

Таганрогский городской суд поместил под домашний арест на два месяца подозреваемого в отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, 37-летнего местного жителя Владислава Шульги. Подозреваемый свою вину полностью признал.Как сообщила ТАСС пресс-служба суда, по факту отравления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). В правоохранительных органах уточнили, что установлено, что подозреваемый сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер. В результате пострадали порядка 30 человек.По результатам рассмотрения ходатайства дознавателя, поддержанного прокурором, ходатайство судом удовлетворено, подозреваемому Владиславу Шульге избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 июня 2018 года.Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Бериева проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды. По данным завода, они уже начали вести контроль за качеством воды, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников "бытовым конфликтом".При производстве на заводе таллий не используется, сообщили ранее на предприятии.Владислав Шульга — подозреваемый в отравлении около 30 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.В начале марта стало известно, что 35 сотрудников обратились к врачам. У 28 из них в крови был обнаружен токсичный металл таллий. По данным журналистов, сильнее всего пострадал ведущий инженер Константин Колесников. В его организме количество ядовитого вещества превысило допустимые нормы в 150 раз. Впервые он почувствовал недомогание еще в ноябре 2017 года. Вскоре после этого у него выпали все волосы, а к декабрю он не мог даже самостоятельно передвигаться. Сейчас все пострадавшие выписаны из больниц. Руководство предприятия считает, что таллий попал на ТАНТК из-за "бытового конфликта".