Промышляли вечерними грабежами? Сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых жителей Владимирской области. Молодых людей 19 и 20 лет подозревают в совершении серии грабежей. По версии следствия, они выбирали плохо освещённые улицы Владимира, вырывали сумки из рук женщин и убегали. Не щадили даже прохожих с детьми. Деньги они забирали себе, а украденные сумочки выбрасывали.

05.04.2018Промышляли вечерними грабежами? Сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых жителей Владимирской области. Молодых людей 19 и 20 лет подозревают в совершении серии грабежей. По версии следствия, они выбирали плохо освещённые улицы Владимира, вырывали сумки из рук женщин и убегали. Не щадили даже прохожих с детьми. Деньги они забирали себе, а украденные сумочки выбрасывали. Ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 50 тысяч рублей. Расследование продолжается.Метки: криминал, грабежи, сумки, похитители, молодые люди, женщины, улицы, Владимир, расследование