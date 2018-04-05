Экс-охранник Березовского написал покаянное письмо из следственного изолятора, где он содержится по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сергей Соколов признался в том, что лично готовил фейковый компромат на руководителей Тольяттиазота и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Экс-охранник Березовского написалпокаянное письмо из следственного изолятора, где он содержится по обвинению внезаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сергей Соколовпризнался в том, что лично готовил фейковый компромат на руководителей "Тольяттиазота"и спикера Госдумы Вячеслава Володина."Письмо из Лефортово" –так озаглавил свое послание миру бывший начальник службы безопасности БорисаБерезовского, создатель охранного предприятия "Атолл" Сергей Соколов."Это письмо – мое покаяние передБогом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром ипопытка полностью изменить свою жизнь", – объясняет Соколов и далее на несколькихстраницах признается в фальсификации компромата против замначальника Управлениявнутренней политики Кремля Тимура Прокопенко, спикера Госдумы ВячеславаВолодина, руководителей "Тольяттиазота" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева,заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова и чиновников Министерствафинансов.Сканы письма публикует , а егоподлинность подтвердил журналистам издания адвокат Соколова Шамсудин Цакаев. "Емунеудобно перед этими людьми, и он решил попросить прощение, я считаю, что этонормально", – сказал защитник Соколова.Как пишет в письме экс-охранник сбежавшегов Британию олигарха, заказы он получал от "различных людей", а способствовалиему в этом наработанные обширные связи в правоохранительных органах и средствахмассовой информации. Свою работу Соколов исправно делал за "большие деньги",но иногда бывали и проколы."Когда сбор компромата не удавалсяпо причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика иначинали искусственно создавать такой "компромат", за что получали "гонорары".Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения", —пишет Соколов.В числе людей, на которых он готовилфальшивый компромат, были бизнесмены и политики. Среди публичных людей автор покаянногописьма упоминает спикера Госдумы Вячеслава Володина в бытность его первымзамглавы администрации президента и замначальника управления внутреннейполитики администрации президента Тимура Прокопенко."Однажды одинвысокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбойдискредитировать другого чиновника – заместителя руководителя администрациипрезидента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять эту должность",– пишет Соколов.Заказчик предложил ему обвинитьВолодина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях соспецслужбами США. Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы ипривести к отставке Володина. Выполняя заказ, Соколов сфабриковал электроннуюпереписку между Тимуром Прокопенко и неким украинскимполитологом, которая указывала на мнимую связь Володина с сотрудниками ЦРУчерез этого эксперта.Как признается Соколов, он сделалвсе для того, чтобы переписка выглядела подлинной. Для этого он хотелпредставить ее как информацию, выкупленную у членов известной хакерской группы.Но фейковая переписка так и не была опубликована, поскольку у Соколова испортилисьотношения с заказчиком."Однако я виноват в том, что создалее и пытался обвинить людей в страшном преступлении – государственной измене!"– кается автор письма.Соколов заканчивает свое письмо счувством облегчения. "Я рад своему нахождению в "Лефортово". Сегодняу меня еще есть шанс, отсидев положенный срок, пожить на свободе. И я точно знаю– эта жизнь уже будет совершенно другой", – уверен автор письма.Сергей Соколов родился в1953 году в Ташкенте. В 90-х годах он создал агентство безопасности "Атолл",которое оказывало услуги бизнесмену Борису Березовскому и близким к нему людям.По данным советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, сотрудники "Атолла"проводили свои оперативно-розыскные мероприятия, незаконно прослушивали телефоныи следили за представителями политического истеблишмента.