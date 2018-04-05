Экс-охранник Березовского написал
покаянное письмо из следственного изолятора, где он содержится по обвинению в
незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сергей Соколов
признался в том, что лично готовил фейковый компромат на руководителей Тольяттиазота
и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Экс-охранник Березовского написал
покаянное письмо из следственного изолятора, где он содержится по обвинению в
незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сергей Соколов
признался в том, что лично готовил фейковый компромат на руководителей "Тольяттиазота"
и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Письмо из Лефортово" –
так озаглавил свое послание миру бывший начальник службы безопасности Бориса
Березовского, создатель охранного предприятия "Атолл" Сергей Соколов.
"Это письмо – мое покаяние перед
Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и
попытка полностью изменить свою жизнь", – объясняет Соколов и далее на нескольких
страницах признается в фальсификации компромата против замначальника Управления
внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава
Володина, руководителей "Тольяттиазота" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева,
заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова и чиновников Министерства
финансов.
Сканы письма публикует , а его
подлинность подтвердил журналистам издания адвокат Соколова Шамсудин Цакаев. "Ему
неудобно перед этими людьми, и он решил попросить прощение, я считаю, что это
нормально", – сказал защитник Соколова.
Как пишет в письме экс-охранник сбежавшего
в Британию олигарха, заказы он получал от "различных людей", а способствовали
ему в этом наработанные обширные связи в правоохранительных органах и средствах
массовой информации. Свою работу Соколов исправно делал за "большие деньги",
но иногда бывали и проколы.
"Когда сбор компромата не удавался
по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и
начинали искусственно создавать такой "компромат", за что получали "гонорары".
Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения", —
пишет Соколов.
В числе людей, на которых он готовил
фальшивый компромат, были бизнесмены и политики. Среди публичных людей автор покаянного
письма упоминает спикера Госдумы Вячеслава Володина в бытность его первым
замглавы администрации президента и замначальника управления внутренней
политики администрации президента Тимура Прокопенко.
"Однажды один
высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой
дискредитировать другого чиновника – заместителя руководителя администрации
президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять эту должность",
– пишет Соколов.
Заказчик предложил ему обвинить
Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со
спецслужбами США. Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы и
привести к отставке Володина. Выполняя заказ, Соколов сфабриковал электронную
переписку между Тимуром Прокопенко и неким украинским
политологом, которая указывала на мнимую связь Володина с сотрудниками ЦРУ
через этого эксперта.
Как признается Соколов, он сделал
все для того, чтобы переписка выглядела подлинной. Для этого он хотел
представить ее как информацию, выкупленную у членов известной хакерской группы.
Но фейковая переписка так и не была опубликована, поскольку у Соколова испортились
отношения с заказчиком.
"Однако я виноват в том, что создал
ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении – государственной измене!"
– кается автор письма.
Соколов заканчивает свое письмо с
чувством облегчения. "Я рад своему нахождению в "Лефортово". Сегодня
у меня еще есть шанс, отсидев положенный срок, пожить на свободе. И я точно знаю
– эта жизнь уже будет совершенно другой", – уверен автор письма.
Сергей Соколов родился в
1953 году в Ташкенте. В 90-х годах он создал агентство безопасности "Атолл",
которое оказывало услуги бизнесмену Борису Березовскому и близким к нему людям.
По данным советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, сотрудники "Атолла"
проводили свои оперативно-розыскные мероприятия, незаконно прослушивали телефоны
и следили за представителями политического истеблишмента.