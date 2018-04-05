Пакистан хочет купить российские танки Т-90. Причем речь идет не о единичной партии, а о большом контракте и долгосрочных обязательствах, заявил министр обороны Исламской Республики Хуррам Дастгир Хам.

Пакистан хочет купить российские танки Т-90. Причем речь идет не о единичной партии, а о большом контракте и долгосрочных обязательствах, заявил агентству РИА Новости министр обороны Исламской Республики Хуррам Дастгир Хам.Россия и Пакистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в ноябре 2014 года. На сегодняшний день Исламабад купил у Москвы партию ударных вертолетов Ми-35.Т-90 – один из самых современных российских танков и один из самых продаваемых в мире. По данным из открытых источников, эти бронемашины стоят на вооружении армий Индии, Алжира, Пакистана, Азербайджана и Сирии.