Отравленный шпион Сергей Скрипаль нормально себя чувствует,
а его дочь и вовсе собирается в Россию. Племяннице двойного агента удалось связаться
по телефону с Юлией Скрипаль.
Отравленный шпион Сергей Скрипаль нормально себя чувствует,
а его дочь и вовсе собирается в Россию. Племяннице двойного агента удалось связаться
по телефону с Юлией Скрипаль.
Виктория Скрипаль, племянница отравленного Сергея Скрипаля,
передала российским журналистам запись телефонного разговора с Юлией Скрипаль,
дочерью перебежчика.
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