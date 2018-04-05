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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-papa-zhiv-doch-skripalya-vyshla-na-svyaz-s-rossiej.html" target="_blank">Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией</a> - Отравленный шпион Сергей Скрипаль нормально себя чувствует, а его дочь и вовсе собирается в Россию. Племяннице двойного агента удалось связаться по телефону с Юлией Скрипаль.