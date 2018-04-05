Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии золотой парашют. В его активах теперь гигантская дача в сосновом бору, служебный кабинет и пожизненный статус.

Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии "золотойпарашют". В его "активах" теперь гигантская дача в сосновом бору,служебный кабинет и пожизненный статус.Аман Гумирович можетбыть спокойным за счастливую и безбедную старость, а также заниматьсяобщественной работой. И все – благодаря закону о "Народном губернаторе" Кузбасса. Такоезвание кемеровские депутаты присвоили ему в декабре2011 года.Теперь экс-глава региона до конца жизни получает в пользование просторную загороднуюрезиденцию. Тулеев имеет 156 тысяч квадратных метров земли, 11жилых домов и десятки хозблоков, а также целое озеро, сообщает паблик Mash в социальной сети ВКонтакте.Согласнозакону, бывший глава региона также будет получать ежемесячную выплату в размере50 тысяч рублей, которая ежегодно индексирутся с учетом инфляции.Также он может рассчитывать на отдельный служебный кабинет с помощником "вздании органа исполнительной власти Кемеровской области", где будет заниматьсяобщественной работой, передает Znak.Крометого, за Тулеевым и его супругой пожизненно сохраняется жилье в селе Мазурово.Это действующая охраняемая загородная резиденция губернатора, которая находитсяв собственности Кемеровской области.Материал дополняется