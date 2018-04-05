Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии золотой
парашют. В его активах теперь гигантская дача в сосновом бору,
служебный кабинет и пожизненный статус.
Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии "золотой
парашют". В его "активах" теперь гигантская дача в сосновом бору,
служебный кабинет и пожизненный статус.
Аман Гумирович может
быть спокойным за счастливую и безбедную старость, а также заниматься
общественной работой. И все – благодаря закону о "Народном губернаторе" Кузбасса. Такое
звание кемеровские депутаты присвоили ему в декабре
2011 года.
Теперь экс-глава региона до конца жизни получает в пользование просторную загородную
резиденцию. Тулеев имеет 156 тысяч квадратных метров земли, 11
жилых домов и десятки хозблоков, а также целое озеро, сообщает паблик Mash в социальной сети ВКонтакте.
Согласно
закону, бывший глава региона также будет получать ежемесячную выплату в размере
50 тысяч рублей, которая ежегодно индексирутся с учетом инфляции.
Также он может рассчитывать на отдельный служебный кабинет с помощником "в
здании органа исполнительной власти Кемеровской области", где будет заниматься
общественной работой, передает Znak.
Кроме
того, за Тулеевым и его супругой пожизненно сохраняется жилье в селе Мазурово.
Это действующая охраняемая загородная резиденция губернатора, которая находится
в собственности Кемеровской области.
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