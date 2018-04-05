Владельцы должны устранить нарушения в течение двух недель

По результатам прокурорской проверки во Владимире могут закрыть пять ТЦ.Всего в области обследовали 149 объектов. В результате правоохранители совместно с МЧС выявили 1300 нарушений и возбудили 122 административных дела. Владельцы должны устранить нарушения в течение двух недель, иначе им грозит закрытие на неопределенный срок.Самое частое нарушение - незаконные перепланировки, неработающие системы оповещения и пожаротушения и захламленные эвакуационные выходы. Лидером по числу нарушений стала «Копеечка», на втором месте - «Торговые ряды». Там отсутствовала автоматическая система пожаротушения . Немало претензий и к «Крейсеру» с «Факелом», где провели несанкционированные перепланировки и «Самохвалу».