На Черном море создана оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российских пограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленный и авторитетный военный.

На Черном море создана оперативная группа для предотвращенияпиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российскихпограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленныйи авторитетный военный.Бывший командующий Черноморским флотом Игорь Касатоноввыразился по-военному четко: "Тут, конечно, наши пограничники проморгали".Адмирал признал, что Украина нарушила морскоеправо и напомнил о необходимости защищать рыболовные судна."Нужно четко регламентировать границы зон в Азовскомморе, разместить в этих местах дивизион. Однако все это процесс переговорный,на который Украина не способна", – отметил Касатонов в интервью"Московскому комсомольцу".Тем временем в крымских водах начала действовать новаяструктура, она будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничниками,предоставляя им сведения оместонахождении судов. Военные обеспечат защиту рыбного промысла в нейтральныхводах.Власти заверяют рыбаков, что они могут безбоязненно выходитьв море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБРоссии по Краснодарскому краю и Республике Крым, сообщает РИА Новости.25 марта в Азовском море украинские пограничники арестовали российскоерыболовецкое судно "Норд" и десять членов экипажа. Сейчас корабльнаходится в порту Бердянска, морякам запретили спускаться на берег, а капитана сейнераВладимира Горбенко доставили в СИЗО Херсона.Там ему стало плохо и с гипертоническим кризом капитанаотвезли в больницу, правда через сутки снова вернули в камеру. Украинскиевласти грозят ему пятилетним тюремным сроком за "нарушение порядка въездана временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с цельюпричинения вреда интересам государства".Российский МИД требует от Киева немедленно отпустить экипаж"Норда" и заявляет о его невиновности. На Смоленскую площадь сегодня,5 апреля был вызван поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, которомупосле предметного разговора, была вручена нота.Завтра, 6 апреля суд в Херсоне должен избрать мерупресечения капитану Горбенко. Тем временем в Киеве заявили, что будут задерживатьвсе корабли, заходящие в крымские порты.