На Черном море создана оперативная группа для предотвращения
пиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российских
пограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленный
и авторитетный военный.
На Черном море создана оперативная группа для предотвращения
пиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российских
пограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленный
и авторитетный военный.
Бывший командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов
выразился по-военному четко: "Тут, конечно, наши пограничники проморгали".
Адмирал признал, что Украина нарушила морское
право и напомнил о необходимости защищать рыболовные судна.
"Нужно четко регламентировать границы зон в Азовском
море, разместить в этих местах дивизион. Однако все это процесс переговорный,
на который Украина не способна", – отметил Касатонов в интервью
"Московскому комсомольцу".
Тем временем в крымских водах начала действовать новая
структура, она будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничниками,
предоставляя им сведения о
местонахождении судов. Военные обеспечат защиту рыбного промысла в нейтральных
водах.
Власти заверяют рыбаков, что они могут безбоязненно выходить
в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ
России по Краснодарскому краю и Республике Крым, сообщает РИА Новости.
25 марта в Азовском море украинские пограничники арестовали российское
рыболовецкое судно "Норд" и десять членов экипажа. Сейчас корабль
находится в порту Бердянска, морякам запретили спускаться на берег, а капитана сейнера
Владимира Горбенко доставили в СИЗО Херсона.
Там ему стало плохо и с гипертоническим кризом капитана
отвезли в больницу, правда через сутки снова вернули в камеру. Украинские
власти грозят ему пятилетним тюремным сроком за "нарушение порядка въезда
на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью
причинения вреда интересам государства".
Российский МИД требует от Киева немедленно отпустить экипаж
"Норда" и заявляет о его невиновности. На Смоленскую площадь сегодня,
5 апреля был вызван поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, которому
после предметного разговора, была вручена нота.
Завтра, 6 апреля суд в Херсоне должен избрать меру
пресечения капитану Горбенко. Тем временем в Киеве заявили, что будут задерживать
все корабли, заходящие в крымские порты.