Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в двух чтениях законопроект, который на 4 года освобождает от налога на имущество покупателей помещений в новых деловых центрах Подмосковья стоимостью свыше 50 миллионов рублей.

Организации, которые приобретают административно-деловые центры или отдельные помещения, получат льготы и по налогу на прибыль – 4,5% на 4 года.Организации получат право воспользоваться льготами, если высвобожденные средства пойдут на их развитие, численность работников превышает 50 человек, а размер их зарплаты – выше средней по региону, передает РИА Новости.Право на льготы утрачивается при перепродаже помещений.