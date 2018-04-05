Мужчина рассказал знакомой, что является руководителем фирмы по производству какао-бобов в одной из стран Западной Африки и попросил одолжить ему наличные денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 62-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 52-летняя женщина. Потерпевшая пояснила, что в конце января с ней связался ее старый знакомый, которого она давно не видела. Мужчина рассказал, что является руководителем фирмы по производству какао-бобов в одной из стран Западной Африки, где постоянно проживает, и попросил одолжить ему наличные денежные средства якобы для растормаживания товара, так как с его банковским счетом возникли какие-то проблемы. Женщина вошла в его положение и дала в долг денежные средства. Однако, когда подошел срок возврата денег, она не смогла до него дозвониться.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Свободном проспекте. Как установили полицейские, мужчина, на самом деле не являясь тем, за кого себя выдавал, ввел потерпевшую в заблуждение с целью завладения ее денежными средствами.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73