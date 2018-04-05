Уголовные дела возбуждены в Суздальском и Собинском районах.

Полицейские региона продолжают выявлять факты нарушений миграционного законодательства.в Суздальском районе в отношении местных жителей возбуждено шесть уголовных по признакам преступления,Так в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району выявлены факты нарушения миграционного законодательства 35-летней жительницей Суздаля. Установлено, что в период с декабря 2017 по март текущего года женщина поставила на миграционный учёт шестерых граждан из среднеазиатских республик. При этом женщина была заведомо осведомлена об отсутствии у данных граждан намерения там проживать.Аналогичный факт зафиксирован и в Собинском районе.Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы деревни Колокша, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.Установлено, что в сентябре прошлого года женщина осуществила фиктивную постановку на учет двух жителей одной из соседних республик, но намерения предоставлять жилье у нее не было.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).