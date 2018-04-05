Погибших при пожаре в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в стамбульском районе Газиосманпаша, по предварительным данным, нет.

Погибших при пожаре в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в стамбульском районе Газиосманпаша, по предварительным данным, нет.Как передает РИА Новости, об этом проинформировал общественность губернатор Стамбула Васип Шахин.По его словам, пожар полностью потушен, сейчас активно проверяется информация о находившихся в больнице людях.Шахин подчеркнул, что большинство пациентов вышли из здания сами. Тяжелых больных из реанимации эвакуировали врачи и спасатели – сейчас люди находятся в безопасности. 70 человек доставлены в другие госпитали.Были эвакуированы и жильцы близлежащих домов.Днем 5 апреля в Таксиме начался сильный пожар, который охватил сначала крышу, а потом перекинулся на все здание.