Пасхальная месса в испанской
королевской семье была подпорчена конфликтной
ситуацией. Королева Летиция публично поссорилась со своей
свекровью Софией.
Пасхальная месса в испанской
королевской семье была подпорчена конфликтной
ситуацией. Королева Летиция публично поссорилась со своей
свекровью Софией.
Мессу монаршая семья провела в Пальме (Майорка).
Мероприятие посетил Хуан Карлос I,
который не был на ней с 2014 года, с тех пор, как отрекся от
престола в пользу своего сына Фелипе VI.
Однако торжество омрачила
перепалка Летиции и Софии, которая попала на видео и "ушла" в Сеть. Королева перекрыла
дорогу Софии, когда та позировала со своими внучками: 12-летней принцессой
Леонор и 10-летней инфантой Софией. Перепалку попытался разрешить действующий
король, передает EL PAÍS in English.
По
мнению критиков, своим жестом Летиция проявила презрение не только к свекрови,
но и ко всему институту монархии. Королевский дом предпочел сделать вид, что
ничего не происходит.
Сразу после инцидента, выйдя из церкви на
улицу, королевская семья выглядела радостной и дружной. Монаршие особы мило
позировали для фотосессии и приветствовали подданных.
В Сети, а также ряде СМИ строят
предположения, что же могла поссорить Летицию и Софию. Одни сообщают, что София
редко видит внучек, из-за чего регулярно происходят ссоры между ней и Летицией.
По мнению других, виновником ситуации является принцесса Леонор, которая
самостоятельно оттолкнула руку бабушки.
Отмечается,
что будущее королевского дома находится в руках Летиции. Журналист по
профессии, она стала первой королевой некоролевских кровей. Кроме того, ранее
она уже состояла в браке со своим преподавателем.