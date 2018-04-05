Пасхальная месса в испанской королевской семье была подпорчена конфликтной ситуацией. Королева Летиция публично поссорилась со своей свекровью Софией.

Пасхальная месса в испанскойкоролевской семье была подпорчена конфликтнойситуацией. Королева Летиция публично поссорилась со своейсвекровью Софией.Мессу монаршая семья провела в Пальме (Майорка).Мероприятие посетил Хуан Карлос I,который не был на ней с 2014 года, с тех пор, как отрекся отпрестола в пользу своего сына Фелипе VI.Однако торжество омрачилаперепалка Летиции и Софии, которая попала на видео и "ушла" в Сеть. Королева перекрыладорогу Софии, когда та позировала со своими внучками: 12-летней принцессойЛеонор и 10-летней инфантой Софией. Перепалку попытался разрешить действующийкороль, передает EL PAÍS in English.Помнению критиков, своим жестом Летиция проявила презрение не только к свекрови,но и ко всему институту монархии. Королевский дом предпочел сделать вид, чтоничего не происходит.Сразу после инцидента, выйдя из церкви наулицу, королевская семья выглядела радостной и дружной. Монаршие особы милопозировали для фотосессии и приветствовали подданных.В Сети, а также ряде СМИ строятпредположения, что же могла поссорить Летицию и Софию. Одни сообщают, что Софияредко видит внучек, из-за чего регулярно происходят ссоры между ней и Летицией.По мнению других, виновником ситуации является принцесса Леонор, котораясамостоятельно оттолкнула руку бабушки.Отмечается,что будущее королевского дома находится в руках Летиции. Журналист попрофессии, она стала первой королевой некоролевских кровей. Кроме того, ранееона уже состояла в браке со своим преподавателем.