Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин посетили Управление по вопросам миграции регионального УМВД, городской отдел по вопросам миграции и Миграционный центр.

Представители Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин в порядке осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел посетили Управление по вопросам миграции регионального УМВД, городской отдел по вопросам миграции и филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ (Миграционный центр).Заместитель начальника Управления по вопросам миграции регионального УМВД подполковник полиции Олег Шурыгин, встречавший общественников, рассказал о ключевых направлениях деятельности, по которым сегодня работает УВМ. В беседе с гостями он отметил, что перевод Федеральной миграционной службы в структуру МВД России прошел в плановом режиме.Один из ключевых вопросов, интересующих представителей общественного совета, касался предоставляемых населению государственных услуг. Олег Шурыгин отметил, что в последнее время наблюдается устойчивый и возрастающий интерес граждан к получению госууслуг в электронном виде. В настоящее время Управление по вопросам миграции и структурные подразделения оказывают госуслуги по 17 направлениям. Самая востребованная - получение загранпаспорта.Ещё одной темой, которую затронули члены Общественного совета, стало взаимодействие миграционной службы с представителями национальных диаспор и работодателями, привлекающими к труду иностранных граждан. Олег Николаевич отметил, что работа в этом направлении ведется в регулярном режиме, в частности, проводятся плановые встречи сотрудников УВМ с работодателями, на которых разъясняются законодательные нормы и требования.В сопровождении начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру полковника внутренней службы Дениса Батманова члены Общественного совета прошли по помещениям, в которых ведется прием граждан.Общественники обратили внимание на оснащенность залов информационными стендами и раздаточными материалами с актуальной справочной информацией, работающую систему электронной очереди, исключающую потерю времени при ожидании приёма специалистами. Так же Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин пообщались с гражданами, присутствующими в зале.В рамках визита в Миграционный центр, куда иностранные граждане обращаются за оформлением и получением патентов на осуществление трудовой деятельности на территории России, Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин осмотрели медицинский центр, помещения для дактилоскопии и оценили систему сдачи экзамена по языку, отметив удобство работы системы «одного окна» и высокий уровень комфорта.