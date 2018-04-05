В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов Некрасовка и Лухмановская. В рамках них будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый зам гендиректора по девелопменту компании Мосинжпроект Альберт Суниев.

В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов "Некрасовка" и "Лухмановская". В рамках них будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый зам гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.По его словам, в первую очередь должен быть сдан участокКожуховской ветки метро от "Некрасовки" до "Косино". В связи с этим, сообщил Суниев,в ближайшее время планируются торги, на которых будет определен инвестор строительствакоммерческих частей ТПУ "Некрасовка" и "Лухмановская" (они расположены на этомучастке розовой ветки метро).Согласно требованиям, победитель будет обязан построить всоставе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" многофункциональный центр сторговой функцией и общественной зоной. Общая площадь – 56 тысяч квадратныхметров. Также в здании будет оборудована подземная автостоянка на 300машиномест.В составе ТПУ "Лухмановская" инвесторам предложат проекты,которые предусматривают возведение многофункционального комплекса, офисно-деловогоцентра и жилых апартаментов. Общая площадь объектов – свыше 190 тысяч"квадратов". Также в рамках транспортно-пересадочного узлапредусмотрена организация парковки более чем на три тысячи машиномест.По словам Альберта Суниева, на этом участке розовой ветки подземкипланируется создать еще один ТПУ – "Косино". Его строительством будет вести собственнымисилами столичный холдинг "Мосинжпроект". "Это будет транспортно-пересадочныйузел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тысяччеловек в сутки", – уточнил он.Этот проект – сложный единый инженерный технологическийкомплекс, который конструктивно объединяет коммерческую часть и транспортныеобъекты. "ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена –"Косино" строящейся Кожуховской линии и "Лермонтовский проспект"Таганско-Краснопресненской линии, платформы Косино Рязанского направленияМосковской железной дороги", – сказал Суниев.Напомним, задача транспортно-пересадочных узлов – связать вединую систему все виды общественного транспорта, сделав пересадку с одноговида на другой удобной и быстрой. Реализация задачи по строительству ТПУ позволитпассажирам существенно сократить время в пути. Согласно планам городскихвластей, до 2020 года в Москве должны появиться более 250 транспортно-пересадочныхузлов.