В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов Некрасовка и Лухмановская. В рамках них будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый зам гендиректора по девелопменту компании Мосинжпроект Альберт Суниев.
В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов "Некрасовка" и "Лухмановская". В рамках них будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый зам гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.
По его словам, в первую очередь должен быть сдан участок
Кожуховской ветки метро от "Некрасовки" до "Косино". В связи с этим, сообщил Суниев,
в ближайшее время планируются торги, на которых будет определен инвестор строительства
коммерческих частей ТПУ "Некрасовка" и "Лухмановская" (они расположены на этом
участке розовой ветки метро).
Согласно требованиям, победитель будет обязан построить в
составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" многофункциональный центр с
торговой функцией и общественной зоной. Общая площадь – 56 тысяч квадратных
метров. Также в здании будет оборудована подземная автостоянка на 300
машиномест.
В составе ТПУ "Лухмановская" инвесторам предложат проекты,
которые предусматривают возведение многофункционального комплекса, офисно-делового
центра и жилых апартаментов. Общая площадь объектов – свыше 190 тысяч
"квадратов". Также в рамках транспортно-пересадочного узла
предусмотрена организация парковки более чем на три тысячи машиномест.
По словам Альберта Суниева, на этом участке розовой ветки подземки
планируется создать еще один ТПУ – "Косино". Его строительством будет вести собственными
силами столичный холдинг "Мосинжпроект". "Это будет транспортно-пересадочный
узел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тысяч
человек в сутки", – уточнил он.
Этот проект – сложный единый инженерный технологический
комплекс, который конструктивно объединяет коммерческую часть и транспортные
объекты. "ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена –
"Косино" строящейся Кожуховской линии и "Лермонтовский проспект"
Таганско-Краснопресненской линии, платформы Косино Рязанского направления
Московской железной дороги", – сказал Суниев.
Напомним, задача транспортно-пересадочных узлов – связать в
единую систему все виды общественного транспорта, сделав пересадку с одного
вида на другой удобной и быстрой. Реализация задачи по строительству ТПУ позволит
пассажирам существенно сократить время в пути. Согласно планам городских
властей, до 2020 года в Москве должны появиться более 250 транспортно-пересадочных
узлов.