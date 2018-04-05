В Москве проверяют торговые центры на предмет противопожарной безопасности. Трагедия в Кемерове показала, что зачастую пренебрегают даже элементарными правилами. А накануне в столице погиб человек при пожаре в многоэтажном здании детского торгового центра. Можно ли избежать подобных ЧП, и о чем должны знать посетители и не забывать сотрудники?

В Москве проверяют торговые центры на предмет противопожарной безопасности. Трагедия в Кемерове показала, что зачастую пренебрегают даже элементарными правилами. А накануне в столице погиб человек при пожаре в многоэтажном здании детского торгового центра. Можно ли избежать подобных ЧП, и о чем должны знать посетители и не забывать сотрудники?В торговом центре на Мичуринском проспекте сработала пожарная сигнализация. Посетители спокойно идут к эвакуационным выходам. Никто не задерживается, кто-то даже бросил начатый обед. Но это — те, кто ходил по магазинам, — а в кинотеатре, случись пожар, оповещения практически не слышно. При сигнале на пожарный пульт выключается экран, начинает работать система дымоудаления — шумит так, что сообщения о тревоге не слышно.В этот раз это штатная проверка, да и зал пуст — сеанса не было. Но при настоящей опасности посетители вместо того, чтобы бежать на улицу, будут думать, что сломалась вентиляция.Кнопки, которые включают сигнализацию, в торговом центре работают, но они спрятаны в коробах для пожарных рукавов. Простой посетитель их не сразу найдет.Во время эвакуации стоит соблюдать ряд важных правил: выходить только по пожарным лестницам, пользоваться лифтами и эскалаторами нельзя.Как только срабатывает пожарная сигнализация, эскалаторы должны остановиться — так и произошло. Лифты, в свою очередь, должны приехать на первый этаж, открыть двери, выпустить пассажиров. При этом кабину нельзя вызвать ни на один этаж. Пробуем все кнопки подряд — действительно, никуда не едет.Охранники покидают торговый центр последними. Такова инструкция: сначала вывести всех посетителей, а потом спасаться самим.— Мне надо вывести всех посетителей, арендаторов. Мы проверяем все запасные выходы, где кто-то может находиться.Сотрудники прокуратуры и МЧС оценили готовность этого центра к пожару как удовлетворительную. Закрывать торговую площадку пока не собираются.