Владимир Путин обсудил вопросы развития Кемеровской области с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым и констатировал, что он вступает в должность в сложное время, можно сказать даже в критической ситуации. Однако, по словам президента, это должно настроить на эффективную работу.

Владимир Путин обсудил вопросы развития Кемеровской области с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым и констатировал, что он вступает в должность "в сложное время, можно сказать даже в критической ситуации". Однако, по словам президента, это должно настроить на эффективную работу."Это должно мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", — цитирует президента "Интерфакс".Президент выразил надежду, что жители Кузбасса почувствуют эту характеристику Цивилева, когда он в полной мере приступит к работе.По оценкам правительства, эффективность региональной команды Кемеровской области находятся на 73-м месте в целом по России.Со своей стороны Сергей Цивилев отметил, что самый главный потенциал Кемеровской области — это люди. "Мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась", — заверил он.Предыдущий глава Кемеровской области ушел в отставку после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате пожара 25 марта там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.