Шуточная драка двух подвыпивших молодых людей в лондонской подземке едва не обернулась настоящей драмой — в пылу схватки приятели свалились на рельсы прямо перед прибывающим поездом, сообщает Sun. Очевидцы не только пришли на помощь, но и сняли их на видео."The pair, described as extremely drunk, were ‘play-fighting’ on the Green Park platform on the Victoria line when they fell into the path of an oncoming train, before being luckily rescued by other passengers."Публикация от People on the Underground (@peopleontheunderground) 4 Апр 2018 в 11:34 PDTИнцидент произошел на станции Green Park, где заскучавшие товарищи в ожидании поезда затеяли легкую потасовку. Толкая друг друга, они незаметно для себя оказались на краю платформы, а после неудачного броска одного из "борцов" сорвались на пути. На их счастье другие пассажиры продемонстрировали отменную реакцию и быстро вытащили шалунов на платформу. Именно им приятели и обязаны спасением своих жизней, поскольку машинист не успел бы остановить состав."Идиоты" — пожалуй, самая мягкая характеристика, которой пользователи удостоили "героев" ролика, предложив наказать их внушительным штрафом.