Шуточная драка двух подвыпивших молодых людей в лондонской подземке едва не обернулась настоящей драмой - в пылу схватки приятели свалились на рельсы прямо перед прибывающим поездом.
Шуточная драка двух подвыпивших молодых людей в лондонской подземке едва не обернулась настоящей драмой — в пылу схватки приятели свалились на рельсы прямо перед прибывающим поездом, сообщает Sun. Очевидцы не только пришли на помощь, но и сняли их на видео.
"The pair, described as extremely drunk, were ‘play-fighting’ on the Green Park platform on the Victoria line when they fell into the path of an oncoming train, before being luckily rescued by other passengers."
Публикация от People on the Underground (@peopleontheunderground) 4 Апр 2018 в 11:34 PDT
Инцидент произошел на станции Green Park, где заскучавшие товарищи в ожидании поезда затеяли легкую потасовку. Толкая друг друга, они незаметно для себя оказались на краю платформы, а после неудачного броска одного из "борцов" сорвались на пути. На их счастье другие пассажиры продемонстрировали отменную реакцию и быстро вытащили шалунов на платформу. Именно им приятели и обязаны спасением своих жизней, поскольку машинист не успел бы остановить состав.
"Идиоты" — пожалуй, самая мягкая характеристика, которой пользователи удостоили "героев" ролика, предложив наказать их внушительным штрафом.