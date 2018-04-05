Гражданин России Владимир С. получил рано утром 5 апреля серьезное ножевое ранение в ходе конфликта с соотечественниками в хостеле в центре Белграда.

Гражданин России Владимир С. получил рано утром 5 апреля серьезное ножевое ранение в ходе конфликта с соотечественниками в хостеле в центре Белграда.Об этом со ссылкой на сайт издания Blic, сообщает РИА Новости.Сербский портал утверждает, что в одной из комнат хостела произошла ссора четырех россиян, которые накануне и всю ночь пили алкогольные напитки. Пьяный скандал перешел в драку, в результате которой один из ее участников, 32-летний мужчина получил опасные для жизни ранения.Он был срочно госпитализирован. Его собутыльника, ударившего соотечественника ножом, задержала полиция, которая сообщила местным журналистам о начале расследования случившегося.