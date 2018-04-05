Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенка Саша, которого
они трогательно зовут Гном Гномыч, сообщил о методах воспитания в семье. Он
рассказал, как на самом деле его наказывают родители.
Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенка Саша, которого
они трогательно зовут Гном Гномыч, сообщил о методах воспитания в семье. Он
рассказал, как на самом деле его наказывают родители.
После того, как Яна Рудковская призналась
в интервью, что использует в воспитательных целях ремень и закрывает малыша в
темной комнате, на нее обрушилась волна критики от обывателей и мировых СМИ. Сам
наследник звездных родителей прокомментировал случившееся 5 апреля.
На одном из новых видео, записанных
во время фотосессии, Яна говорит Саше, что в Сети обсуждают то, что родители
его бьют. "Вы шутите?", – удивленно переспрашивает мальчик маму. Кроме того,
вскоре он отрицательно мотает головой, когда продюсер спрашивает у него, бил ли
его Евгений Плющенко или кто-то другой.
Также на странице малыша в соцсети
появилось и другое видео. Там Саша вновь говорит, что родители его не бьют. По
его словам, родители никогда не поднимали на него руку. "Это не правда. Но,
когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня
только в темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темную комнату —
вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился Гном
Гномыч.
Однако подписчики предположили, что текст для ребенка могли подготовить взрослые. "Детей можно так заругать, что они рот лишний раз бояться открыть, что уж там говорить уже о том, чтобы кому-то пожаловаться", "Звучит как оправдание. Зачем?Малышу этого и не надо было говорить", – пишут фолловеры.
Ранее Daily Mail опубликовал материал под заголовком "Российская
миллионерша призналась, что избивает сына-вундеркинда ремнем и запирает
в темном шкафу, чтобы он "стал лучшим фигуристом в мире". В свою
очередь Рудковская обратилась к критикам и попросила не преувеличивать
действительность. Она заявила, что просто хочет вырастить из младшего сына настоящего чемпиона и мужчину.