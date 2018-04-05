Ведущая Жить здорово! возмутила народ. И теперь ее гонят в шею с Первого канала

Ведущая "Жить здорово!" возмутила народ. И теперь ее гонят в шею с Первого каналаВсе больше людей требуют уволить ведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву. Появилась даже петиция к руководству Первого канала с требованием обратить внимание на вакханалию, которая происходит каждый раз в этом научно-популярном шоу. Среди подписантом и исполнитель хита "Русский вальс" Юлиан."Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата. – возмущен артист. – Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах... Но последний эфир убил наповал... "Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать", – произносит этот рот на "Первом канале"..."Все было смешно, пока она говорила, как правильно пукать, писать и прикладывать ложки ко лбу. Такие же больные на голову, наверное, это повторяли за ней. Но призывать убивать собак по ТВ – это дать прямую отмашку на насилие. Она не права, когда женские тампоны в нос себе запихивает. А призывы к убийству – это уже уголовная статья!", – цитирует артиста .Зоозащитники по всей стране уже объединились против ведущей программы "Жить здорово!" на Первом канале, Елены Малышевой. И требуют для нее серьезного тюремного срока, ведь это статья 245 УК РФ "Жестокое отношение с животными".Напомним, что тематика и стиль подачи информации Малышевой давно вызывают вопросы и насмешки. Например, она рассказывала, как правильно "пукать влагалищем", объясняла причины сухости наружных половых органов. "С такой передачей через 5-10 лет будет выращено поколение, которое свято верит во вред чистки ушей, зубов, прочих правил соблюдения гигиены, а также думающее, что прививки и презервативы – сатанинское отродье, и лишь Малышева с танцующими яичками знает, как жить здорово", – глумится на странице в социальной сети одна из телезрительниц.