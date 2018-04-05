Нежелание уступить дорогу переросло в конфликт с дракой и стрельбой. Очевидцы сняли на видео ожесточенное противостояние мужчин в административном центре Уральского федерального округа и Свердловской области.

Очевидцы запечатлели момент жесткого дорожного конфликта, произошедшего во дворе дома по улице Пушкина в Екатеринбурге в четверг, 5 апреля.По версии, выдвинутой местными жителями в беседе с журналистами, "яблоком раздора" стало нежелание будущих участников противоборства уступить друг другу дорогу.В ходе завязавшийся драки один из водителей потеснил оппонентов, после чего его соперник достал оружие и открыл огонь. По предварительной информации, стрельба могла вестись из травматического пистолета.Как сообщают СМИ, медики скорой помощи увезли с места ЧП мужчину с огнестрельными ранениями.Стрелок задержан, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.