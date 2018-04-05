В
передаче Дмитрия Борисова Пусть говорят разгорелись шекспировские страсти. Юные Ромео
и Джульета из Казани выясняли отношения с родителями на глазах у всей страны.
В
передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разгорелись шекспировские страсти. Юные Ромео
и Джульета из Казани выясняли отношения с родителями на глазах у всей страны.
Менее года
назад 14-летняя школьница Милана родила дочь Анжелику (Имена несовершеннолетних изменены. – Прим. ред.). Отец ребенка – 16-летний
Даниил принял ответственное решение, женился на возлюбленной и пошел работать.
С тех пор молодые живут у родителей школьницы. Но счастье влюбленных омрачается
постоянными скандалами с родственниками.
В студию
пришла бабушка Даниила. Она обвинила невестку в распутном поведении. Пенсионерка
уверена, что Милана нагуляла ребенка. "Он уезжал на юг. Его не было несколько
месяцев дома. И вдруг, она заявляет, что беременна. Люди все знали, как она
ходила, гуляла…Она запрещает мне общаться с внучкой", – высказала свои подозрения
пожилая женщина.
После
появилась Милана. Она попыталась объяснить гостям шоу почему препятствует
контактам ребенка с близкими супруга. "Была ситуация, я запретила ей
общаться с внучкой. Я не могу доверить, когда они в таком состоянии, пьяные", -
поведала девушка.
Далее
стали известны подробности конфликта школьницы с собственной матерью. Квартира,
в которой они все вместе живут разделена на пополам. Милане и Даниилу даже пришлось
купить себе отдельный холодильник. Все это сделано для того, чтобы реже
встречаться с родственниками.
Девушка
вспомнила, что до их женитьбы мама не препятствовала ее общению с будущем мужем. И была не против,
когда Даниил оставался на ночь у своей зазнобы. "Он у нас остался ночевать,
когда его бабушка не открыла. Ее дома не было или пьяная спала. Он пришел ко
мне, мамы дома не было, я позвонила маме и спросила разрешения. Мама дала добро",
– рассказала школьница.
В
студию вышел брат Даниила Тимур. Он решил поддержать свою бабушку. Молодой
мужчина уверен, что Милана родила от другого парня: "Я их познакомил, они
встречаться начали. Потом я узнал, что она с "Черкасом" гуляла – с другом. Он
был свидетелем у них на свадьбе". Юноша полагает, что этот "друг семьи" настоящий
папа малышки.
В конце
программы сообщили результаты ДНК-теста. "Вероятность того, что отец Анжелики Даниил
составляет 99.999%. Отцовство доказано", – с улыбкой сообщил Дмитрий Борисов. Несмотря
на положительный итог экспертизы, родственники опять вступили в перепалку. Бабушка продолжила срамить Милану, а гости
студии пожелали мира их семье.