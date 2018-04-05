В передаче Дмитрия Борисова Пусть говорят разгорелись шекспировские страсти. Юные Ромео и Джульета из Казани выясняли отношения с родителями на глазах у всей страны.

передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разгорелись шекспировские страсти. Юные Ромеои Джульета из Казани выясняли отношения с родителями на глазах у всей страны.Менее годаназад 14-летняя школьница Милана родила дочь Анжелику (Имена несовершеннолетних изменены. – Прим. ред.). Отец ребенка – 16-летнийДаниил принял ответственное решение, женился на возлюбленной и пошел работать.С тех пор молодые живут у родителей школьницы. Но счастье влюбленных омрачаетсяпостоянными скандалами с родственниками.В студиюпришла бабушка Даниила. Она обвинила невестку в распутном поведении. Пенсионеркауверена, что Милана нагуляла ребенка. "Он уезжал на юг. Его не было несколькомесяцев дома. И вдруг, она заявляет, что беременна. Люди все знали, как онаходила, гуляла…Она запрещает мне общаться с внучкой", – высказала свои подозренияпожилая женщина.Послепоявилась Милана. Она попыталась объяснить гостям шоу почему препятствуетконтактам ребенка с близкими супруга. "Была ситуация, я запретила ейобщаться с внучкой. Я не могу доверить, когда они в таком состоянии, пьяные", -поведала девушка.Далеестали известны подробности конфликта школьницы с собственной матерью. Квартира,в которой они все вместе живут разделена на пополам. Милане и Даниилу даже пришлоськупить себе отдельный холодильник. Все это сделано для того, чтобы режевстречаться с родственниками.Девушкавспомнила, что до их женитьбы мама не препятствовала ее общению с будущем мужем. И была не против,когда Даниил оставался на ночь у своей зазнобы. "Он у нас остался ночевать,когда его бабушка не открыла. Ее дома не было или пьяная спала. Он пришел комне, мамы дома не было, я позвонила маме и спросила разрешения. Мама дала добро",– рассказала школьница.студию вышел брат Даниила Тимур. Он решил поддержать свою бабушку. Молодоймужчина уверен, что Милана родила от другого парня: "Я их познакомил, онивстречаться начали. Потом я узнал, что она с "Черкасом" гуляла – с другом. Онбыл свидетелем у них на свадьбе". Юноша полагает, что этот "друг семьи" настоящийпапа малышки.В концепрограммы сообщили результаты ДНК-теста. "Вероятность того, что отец Анжелики Даниилсоставляет 99.999%. Отцовство доказано", – с улыбкой сообщил Дмитрий Борисов. Несмотряна положительный итог экспертизы, родственники опять вступили в перепалку. Бабушка продолжила срамить Милану, а гостистудии пожелали мира их семье.