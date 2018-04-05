Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию Росатом) ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.
Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию "Росатом") ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.
Как рассказали в ядерном центре, безэкипажное судовождение в
настоящее время является наиболее перспективным направлением применения IT в сфере
водного транспорта. Создание "беспилотного" корабля позволит заметно улучшить
конструкцию корпуса, отказаться от надстройки и разместить в носовой части
грузовой трюм.
Немаловажно и то, что специалисты смогут оптимизировать
соотношения размерений судна, не опасаясь негативного влияния сильной качки на членов
экипажа, а также убрать системы обеспечения жизнедеятельности. "Также
можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания
судна", – добавил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На сегодняшний день большая доля расходов на водном
транспорте приходится на инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа. При этом, до 80%
всех ЧП на судах происходит из-за человеческого фактора. Ущерб от ошибок в
судовождении составляет около 1,5 миллиона долларов ежедневно.
"И это закладывается в стоимость судна, – отметил
собеседник . – На безэкипажном судне вместо людей будут приборы,
которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг
систем корабля и так далее, это должно дать экономический эффект, особенно в
трудных условиях арктического региона".
Добавим, что создание "беспилотного" корабля для арктических
широт – это совместный проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, "Крыловского государственного научного
центра" и Института океанологии имени Ширшова РАН. Планируется, что в
ближайшее время проект "беспилотного" корабля будет представлен в
Агентстве стратегических инициатив.
Что касается роли Российского федерального ядерного центра –
ВНИИ экспериментальной физики в рамках данного проекта, то он занимается
разработкой цифровой модели безэкипажного судна, моделированием с учетом погодных
условий и географических особенностей.
В области создания безэкипажных судов, помимо России, разработки
ведет Великобритания (реализация проекта намечена на 2019 год), Норвегия (к
концу этого года хочет запустить проект для речных перевозок). Работы в этом
направлении ведут также Нидерланды, Франция, Китай и группа компаний в
Евросоюзе.
В России разработка технологий безэкипажного судовождения идет
в отношении научно-исследовательских, спасательных, транспортных и другого рода
судов. Это направление является одной из составляющих Национальной
технологической инициативы "Маринет", в которой говорится, что Россия
должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного
судовождения гражданского назначения.
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ
экспериментальной физики является крупнейшим в стране учреждением, которое
занимается сложными задачами оборонного, научного и народнохозяйственного
значения. Он был основан в 1946 году и с тех пор внес огромный вклад в создание
ядерного щита страны. Здесь, в частности, были разработаны первые отечественные
атомная и водородная бомбы.