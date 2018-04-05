Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию Росатом) ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.

Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию "Росатом") ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.Как рассказали в ядерном центре, безэкипажное судовождение внастоящее время является наиболее перспективным направлением применения IT в сфереводного транспорта. Создание "беспилотного" корабля позволит заметно улучшитьконструкцию корпуса, отказаться от надстройки и разместить в носовой частигрузовой трюм.Немаловажно и то, что специалисты смогут оптимизироватьсоотношения размерений судна, не опасаясь негативного влияния сильной качки на членовэкипажа, а также убрать системы обеспечения жизнедеятельности. "Такжеможно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плаваниясудна", – добавил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.На сегодняшний день большая доля расходов на водномтранспорте приходится на инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа. При этом, до 80%всех ЧП на судах происходит из-за человеческого фактора. Ущерб от ошибок всудовождении составляет около 1,5 миллиона долларов ежедневно."И это закладывается в стоимость судна, – отметилсобеседник . – На безэкипажном судне вместо людей будут приборы,которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторингсистем корабля и так далее, это должно дать экономический эффект, особенно втрудных условиях арктического региона".Добавим, что создание "беспилотного" корабля для арктическихширот – это совместный проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, "Крыловского государственного научногоцентра" и Института океанологии имени Ширшова РАН. Планируется, что вближайшее время проект "беспилотного" корабля будет представлен вАгентстве стратегических инициатив.Что касается роли Российского федерального ядерного центра –ВНИИ экспериментальной физики в рамках данного проекта, то он занимаетсяразработкой цифровой модели безэкипажного судна, моделированием с учетом погодныхусловий и географических особенностей.В области создания безэкипажных судов, помимо России, разработкиведет Великобритания (реализация проекта намечена на 2019 год), Норвегия (кконцу этого года хочет запустить проект для речных перевозок). Работы в этомнаправлении ведут также Нидерланды, Франция, Китай и группа компаний вЕвросоюзе.В России разработка технологий безэкипажного судовождения идетв отношении научно-исследовательских, спасательных, транспортных и другого родасудов. Это направление является одной из составляющих Национальнойтехнологической инициативы "Маринет", в которой говорится, что Россиядолжна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажногосудовождения гражданского назначения.Российский федеральный ядерный центр – ВНИИэкспериментальной физики является крупнейшим в стране учреждением, котороезанимается сложными задачами оборонного, научного и народнохозяйственногозначения. Он был основан в 1946 году и с тех пор внес огромный вклад в созданиеядерного щита страны. Здесь, в частности, были разработаны первые отечественныеатомная и водородная бомбы.