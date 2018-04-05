Во время проведения российского этапа Формулы-1 в Сочи организаторы могут вернуть на стартовую решетку так называемых грид-герлз, которые ранее традиционно сопровождали пилотов, а также демонстрировали таблички с их именами и названиями конюшен.

Во время проведения российского этапа "Формулы-1" в Сочи организаторы могут вернуть на стартовую решетку так называемых "грид-герлз", которые ранее традиционно сопровождали пилотов, а также демонстрировали таблички с их именами и названиями конюшен. О намерении вернуть данную традицию сообщил председатель оргкомитета по подготовке и проведению этапа "Формулы-1" в России Дмитрий Козак."Само собой, выводить на гонки пугающихся автомеханики детей неправильно, — сказал Козак, слова которого приводит "Интерфакс". Здесь определенно должны быть взрослые люди. В пользу девушек говорит то, что во всем автоспорте они рекламируют автомобили, ведь это выглядит симпатично и гармонично. Мы хотим возвратить эту традицию. Кроме того, наши девушки являются самыми красивыми".Напомним, что в межсезонье новые владельцы "Королевских гонок" решили отказаться от традиции появления грид-герлз на стартовой решетке перед началом каждого Гран-при. Они аргументировали это тем, что эта традиция больше "не соответствует социальным нормам" и "не идет в ногу со временем".