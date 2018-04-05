ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшего без вести Смирнова Александра Романовича, 2002 года рождения...

ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшего без вести Смирнова Александра Романовича, 2002 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 2 апреля 2018 года.Приметы: на вид 16-17 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, волосы русые, прямые, глаза светлые.Был одет: черная куртка, джинсы, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29