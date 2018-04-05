ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Зайцева Николая Викторовича, 2005 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Зайцева Николая Викторовича, 2005 года рождения, жителя г. Москвы, который 4 апреля 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 12-14 лет, рост 145-150, волосы русые, коротко стриженный, худощавого телосложения.Был одет: школьный костюм черного цвета, синие кроссовки, темно-зеленая куртка, спортивная шапка темного цвета, при себе имел рюкзак красного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).