ОМВД России по району Коптево разыскивает пропавшего без вести Ванина Михаила Альбертовича, 10.03.1969 года рождения...

ОМВД России по району Коптево разыскивает пропавшего без вести Ванина Михаила Альбертовича, 10.03.1969 года рождения, уроженца города Москвы, который с 3 апреля 2018 года не выходит на связь с родственниками.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180-185 см, нормального телосложения, светлые волосы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29