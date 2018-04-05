Известный
артист Леонид Ярмольник прокомментировал слова телеведущей о расстреле
бродячих собак. Он считает ее высказывание невероятной глупостью.
Известный
артист Леонид Ярмольник прокомментировал слова телеведущей о расстреле
бродячих собак. Он считает ее высказывание невероятной глупостью.
После того, как
в Сети появилась петиция с требованием уволить телеведущую Первого канала Елену
Малышеву из-за ее слов о расстреле собак, сказанных в эфире передачи "Жить
здорово" 29 марта, скандал принял новый оборот ипо-настоящему опозорил авторитетную ведущую в глазах россиян. Ее позицию комментируют
известные деятели культуры и эксперты из других областей.
В частности,
категорически не согласен с позицией Малышевой актер Леонид Ярмольник. Он буквально врезал ведущей довольно
жестким определением ее поведения. "Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы
ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый
телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь", – цитирует артиста НСН.
По мнению Ярмольника,
Малышева должна опровергнуть свое высказывание или объяснить, что она имела
ввиду что-то другое. "Потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно
не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю", -
предположил он.
При этом
Леонид заявил, что подписывать петицию все-таки не будет. "Я хотел бы услышать
ее ответ, как она все это трактует, и я думаю, что для нас всех это было бы
самое лучшее. Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будет
настаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали и
вообще против морали нормального общества и нормальных людей", – уверен артист.
Высказал свое мнение и глава Российской кинологической федерации Александр
Иншаков. Он возмутился и
назвал ее слова призывом к убийству. "То, что она сказала, конечно же, за
гранью разумного. Человек должен понимать и отвечать за свои поступки, слова.
Тем более, человек, который вещает об этом в эфире Первого канала, призывая
людей к убийству животных. Это немыслимо", – заявил Иншаков, добавив, что не
протянет теперь Елене Малышевой руки при встрече.