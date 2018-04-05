Известный артист Леонид Ярмольник прокомментировал слова телеведущей о расстреле бродячих собак. Он считает ее высказывание невероятной глупостью.

Известныйартист Леонид Ярмольник прокомментировал слова телеведущей о расстрелебродячих собак. Он считает ее высказывание невероятной глупостью.После того, какв Сети появилась петиция с требованием уволить телеведущую Первого канала ЕленуМалышеву из-за ее слов о расстреле собак, сказанных в эфире передачи "Житьздорово" 29 марта, скандал принял новый оборот ипо-настоящему опозорил авторитетную ведущую в глазах россиян. Ее позицию комментируютизвестные деятели культуры и эксперты из других областей.В частности,категорически не согласен с позицией Малышевой актер Леонид Ярмольник. Он буквально врезал ведущей довольножестким определением ее поведения. "Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мыее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимыйтелевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь", – цитирует артиста НСН.По мнению Ярмольника,Малышева должна опровергнуть свое высказывание или объяснить, что она имелаввиду что-то другое. "Потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенноне похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю", -предположил он.При этомЛеонид заявил, что подписывать петицию все-таки не будет. "Я хотел бы услышатьее ответ, как она все это трактует, и я думаю, что для нас всех это было бысамое лучшее. Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будетнастаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали ивообще против морали нормального общества и нормальных людей", – уверен артист.Высказал свое мнение и глава Российской кинологической федерации АлександрИншаков. Он возмутился иназвал ее слова призывом к убийству. "То, что она сказала, конечно же, загранью разумного. Человек должен понимать и отвечать за свои поступки, слова.Тем более, человек, который вещает об этом в эфире Первого канала, призываялюдей к убийству животных. Это немыслимо", – заявил Иншаков, добавив, что непротянет теперь Елене Малышевой руки при встрече.