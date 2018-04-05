Информация о массовом заражении вирусом смартфонов клиентов Сбербанка России, опубликованная ранее рядом СМИ, не соответствует действительности. Как подчеркнули в пресс-службе кредитной организации, это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт.

Информация о массовом заражении вирусом смартфонов клиентов "Сбербанка России", опубликованная ранее рядом СМИ, не соответствует действительности. Как подчеркнули в пресс-службе кредитной организации, это "фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт"."Все клиенты "Сбербанка" надежно защищены средствами, разработанными в "Лаборатории Касперского", — сообщили в пресс-службе "Сбербанка". – "Сбербанк" готов и в дальнейшем надежно защищать своих клиентов и оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке"."Сбербанк" готов и в дальнейшем надежно защищать своих клиентов и оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.В свою очередь в пресс-службе "Лаборатории Касперского" подчеркнули: "В данном случае не идет речь об атаке конкретно на мобильное приложение "Сбербанк-Онлайн", заразиться могут любые пользователи телефонов на базе ОС Android и клиенты любых банков. Более того, поскольку антивирус "Лаборатории Касперского" встроен в приложение "Сбербанк-Онлайн" для телефонов на "Андроиде", то клиенты "Сбербанка" надежно защищены от данной атаки. Таким образом, информация, приведенная в статье в части клиентов "Сбербанка" не соответствует действительности".Ранее компания Dr.Web распространила сообщение, в котором говорилось, что ее сотрудники зафиксировали распространение нового вируса Android.BankBot.358.origin, атакующего телефоны клиентов "Сбербанка России!.