Дочь бывшего шпиона Сергей Скрипаля Юлия пришла в сознание. Она выступила с первым официальным заявлением.

Дочь бывшего шпиона Сергей Скрипаля Юлия пришла в сознание. Она выступила с первым официальным заявлением.Скрипаль заявила, что очнулась около недели назад. С каждым днем она чувствует себя все лучше благодаря заботе врачей.Дочь двойного агента выступила с жалобным обращением. "Я хочу поблагодарить многих людей за свое выздоровление и я особенно хочу упомянуть людей из Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда я и мой отец потеряли сознание. Более того, я хочу поблагодарить сотрудников районной больницы в Солсбери за их заботу и профессионализм", – заявила она.Девушка отметила, что произошедшее просто сбило ее с толку, передает Life.ru. Ситуацию с отравлением она назвала очень запутанной. "Я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи во время моего выздоровления", – добавила дочь Скрипаля.Напомним, что ранее Юлия переговорила с племянницей шпиона Викторией. Она заявила, что приходит в себя и собирается приехать в Россию.Запись разговора была опубликована в Сети. "Меня уже выписывают, папа тоже здоров, сейчас отдыхает", – заверила пострадавшая.Как писали Dni.Ru, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу 4 марта. Власти Великобритании подозревают, что двойного агента отравили по указу Кремля. Какие-либо доказательства западные коллеги предоставлять отказываются.