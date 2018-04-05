Одним из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня стал техник Александр Никитин, обслуживавший пожарную сигнализацию. Мужчина арестован на 2 месяца. Во время оглашения решения суда было указано, что техник может оказать влияние на свидетелей, у него достаточно денежных средств. Однако по словам жены Никитина, семья, в которой растет ребенок с редким заболеванием, еле сводит концы с концами.

Одним из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стал техник Александр Никитин, обслуживавший пожарную сигнализацию. Мужчина арестован на 2 месяца. Во время оглашения решения суда было указано, что техник может оказать влияние на свидетелей, у него достаточно денежных средств. Однако по словам жены Никитина, семья, в которой растет ребенок с редким заболеванием, еле сводит концы с концами."У нас обычная двухкомнатная квартира, где мы живем с двумя дочками. Младшей – 10 лет. Старшая дочь не так давно стала мамой. Мужа у нее нет. Внучка тоже живет с нами. Ей 8 месяцев. Она инвалид", – рассказала супруга Никитина Любовь.У девочки очень редкое заболевание – несовершенный остеогенез. "Это когда кости легко ломаются. Поднимаешь ее неправильно, и можно сломать ручку. Ходить ей нельзя, ползать надо очень осторожно, любое неловкое движение приводит к перелому. Но в инвалидности нам отказали. Сказали, мы не достаточно еще сломались. Когда пришли к врачу с результатами переломов, нам так и сказали: "До инвалидности вам надо сломаться на 40 процентов, а вы сломались всего на 30", – посетовала Любовь.Ребенку необходим максимальный покой. Передвигаться самостоятельно она не может, малышку носят на руках. Когда единственного в семье мужчину отправили под арест, женщина стало очень сложно самим справляться с больным ребенком. "Саша, конечно, в этом плане очень помогал. Чтобы у нее не атрофировались мышцы, мы все-таки заставляем ее двигаться. Но надо очень аккуратно, чтобы ничего не сломалось у нее", – цитирует Никитину .Лечить девочку пока нельзя – слишком маленькая. Семья планировала отвезти ребенка в Омск в платную клинику, для этого Никитины отказывали себе во всем, что бы на сэкономленные деньги поместить внучку в больницу. "С нами был Саша, он более менее зарабатывал. 30 тысяч рублей получал. По выходным еще где-то калымил, 5-10 тысяч рублей в месяц дополнительно приносил. Старшая дочка вынуждена была пойти работать. Устроилась на зарплату 10 тысяч рублей в месяц. Она думала с ребенком до полутора лет посидеть. Получала ведь 4 тысячи по уходу за ребенком. Но сейчас, понимаем, что туго придется. А с малышкой я посижу. А вот 4 тысячи рублей с нее сразу сняли. Когда Саша был с нами, мы приспособились как-то выживать. А без него мы только начинаем жить. Долго ли протянем, не знаю", – жалуется Людмила.На помощь женщинам пришли друзья и простые кемеровчане. Народ скидывается кто сколько может. "Нашлись добрые люди. Одна девушка скинула мне на счет три тысячи рублей, и еще кто-то перевел тысячу. И друзья Сашины скинулись и привезли мне пять тысяч. Так что на первое время хватит", – отметила Никитина.Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве причин трагедии рассматриваются короткое замыкание, а также поджог. Среди обвиняемых по делу – семь человек, в том числе Александр Никитин. Он отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. Сообщалось, что техника нет специального образования. Окончив ПТУ он получил профессию повара-кондитера.Однако, по словам жены обвиняемого, позже Никитин переквалифицироваться на специалиста по установке пожарной охраны. Мужчина учился около года, сдал экзамены. Потом в течении шести лет он дважды менял место работы, но везде трудился в сфере пожарной безопасности.