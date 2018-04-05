Грандиозный концерт к 70-му юбилею короля русского шансона Михаила
Шуфутинского пройдет на сцене концертного зала Крокус Сити Холл 15 апреля 2018
года. Только в этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в
которой запланировано несколько незабываемых премьер, как яркое дополнение
масштабного праздника!
Грандиозный концерт к 70-му юбилею короля русского шансона Михаила
Шуфутинского пройдет на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" 15 апреля 2018
года. Только в этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в
которой запланировано несколько незабываемых премьер, как яркое дополнение
масштабного праздника!
Каждый концерт Михаила Шуфутинского – это всегда умопомрачительный праздник,
наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и
душой! Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта отправят зрителей в путешествие
по удивительному миру легендарного талантливого человека и на несколько часов, которые, позабыв о повседневности, окунутся в чудесный, наполненный самыми яркими
эмоциям праздник длинною в целую эпоху.
Концерт не оставит никого равнодушными, а как может быть иначе, если
Михаил Шуфутинский празднует свой юбилей вместе со всеми зрителями. В этот вечер прозвучат со сцены любимые хиты, от "Третьего сентября" до
"Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи", от "Соло" до "Сгорая
плачут свечи" и многие, многие, многие другие песни, которые звучат в эфирах
радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, они
раздаются из окон домов и автомобилей всей страны.
В этот великолепный праздничный вечер на сцену с Михаилом Шуфутинским выйдут
самые известные музыканты и друзья, которые приготовили множество сюрпризов как
для зрителей, так и для самого юбиляра: Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Лев
Лещенко, Вячеслав Добрынин, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр
Буйнов, Елена Воробей, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Валерий Курас,
Анастасия Макеева и Хор Турецкого. Все подробности программы не раскрываются, но
количество удивительных и самых разнообразных творческих подарков поразит
воображение даже самого искушенного зрителя, ведь поздравлять признанного
Короля могут только с особым размахом.
На концерте будет вестись телевизионная съемка.