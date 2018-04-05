Грандиозный концерт к 70-му юбилею короля русского шансона Михаила Шуфутинского пройдет на сцене концертного зала Крокус Сити Холл 15 апреля 2018 года. Только в этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в которой запланировано несколько незабываемых премьер, как яркое дополнение масштабного праздника!

Грандиозный концерт к 70-му юбилею короля русского шансона МихаилаШуфутинского пройдет на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" 15 апреля 2018года. Только в этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, вкоторой запланировано несколько незабываемых премьер, как яркое дополнениемасштабного праздника!Каждый концерт Михаила Шуфутинского – это всегда умопомрачительный праздник,наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но идушой! Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта отправят зрителей в путешествиепо удивительному миру легендарного талантливого человека и на несколько часов, которые, позабыв о повседневности, окунутся в чудесный, наполненный самыми яркимиэмоциям праздник длинною в целую эпоху.Концерт не оставит никого равнодушными, а как может быть иначе, еслиМихаил Шуфутинский празднует свой юбилей вместе со всеми зрителями. В этот вечер прозвучат со сцены любимые хиты, от "Третьего сентября" до"Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи", от "Соло" до "Сгораяплачут свечи" и многие, многие, многие другие песни, которые звучат в эфирахрадиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, онираздаются из окон домов и автомобилей всей страны.В этот великолепный праздничный вечер на сцену с Михаилом Шуфутинским выйдутсамые известные музыканты и друзья, которые приготовили множество сюрпризов какдля зрителей, так и для самого юбиляра: Александр Розенбаум, Стас Михайлов, ЛевЛещенко, Вячеслав Добрынин, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, АлександрБуйнов, Елена Воробей, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Валерий Курас,Анастасия Макеева и Хор Турецкого. Все подробности программы не раскрываются, ноколичество удивительных и самых разнообразных творческих подарков поразитвоображение даже самого искушенного зрителя, ведь поздравлять признанногоКороля могут только с особым размахом.На концерте будет вестись телевизионная съемка.