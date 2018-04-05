Исследовательский холдинг Ромир в ходе всероссийского опроса населения задал респондентам один из базовых вопросов – сколько денег нужно семье из трех человек для нормальной жизни. В исследовании приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

Исследовательский холдинг Ромир в ходе всероссийского опроса населения задал респондентам один из базовых вопросов – сколько денег нужно семье из трех человек для "нормальной жизни". В исследовании приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.Выяснилось, что среднестатистическойроссийской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни. Из данных опроса следует, что каждая пятая семья готова прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети респондентов претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И в представлении 13% опрошенных "норма" подразумевает более 120 тысяч рублей. "Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", – говорится в исследовании.Эксперты отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера, пишет . Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения достойного существования, в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках – до 75 тысяч рублей. Жители сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения "нормальной жизни".Напомним, "Ромир" – это российский частный холдинг, который специализируется на маркетинговых и социально-экономических исследованиях. Организация Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.Ранее психологи из США провели схожее исследование и выяснили, что для полного счастья человек, если брать средние данные по странам мира из разных регионов, должен получать около 95 тысяч долларов в год или 8 тысяч долларов месяц, а для эмоционального равновесия ему хватит 60-75 тысяч.