Студент Казанского архитектурно‐строительного университета попытался отважно потушить внезапно воспламенившуюся электропроводку весьма наивным способом. ЧП произошло в столовой учебного заведения.

Студент Казанского архитектурно‐строительного университета попытался отважно потушить внезапно воспламенившуюся электропроводку весьма наивным способом. ЧП произошло в столовой учебного заведения.На опубликованной записи видно, что вокруг горящего провода от телевизора собрались несколько студентов, причем потушить пламя пытается только один из них. Парень сначала дует на огонь, потом машет на него тряпкой под комментарии товарищей: "Ну не дуй ты туда, господи!"В результате студенту все-таки удалось погасить огонь. К этому моменту нашли огнетушитель, но он уже не понадобился. Ролик вызвал широкий резонанс в Сети, передает телеканал . Одни спорят с такими методами пожаротушения, другие предлагают "закрыть автоматом сессию этому парню – хоть что-то предпринял".