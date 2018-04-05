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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-smertelnoe-dtp-s-bolshegruzami-na-m7.html" target="_blank">Смертельное ДТП с большегрузами на М7</a> - Смертельное столкновение на трассе М7. Авария с участием двух большегрузов произошла в четверг около 6 утра. По предварительной информации, на 290 километре трассы вблизи посёлка Никологоры Вязниковского района водитель грузового «Хендая» из Нижегородской области, направляясь в сторону Москвы, не учёл дистанцию и скорость движения и врезался в грузовой «МАЗ», который ехал впереди.