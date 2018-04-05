Смертельное столкновение на трассе М7. Авария с участием двух большегрузов произошла в четверг около 6 утра. По предварительной информации, на 290 километре трассы вблизи посёлка Никологоры Вязниковского района водитель грузового «Хендая» из Нижегородской области, направляясь в сторону Москвы, не учёл дистанцию и скорость движения и врезался в грузовой «МАЗ», который ехал впереди.
05.04.2018
Смертельное столкновение на трассе М7. Авария с участием двух большегрузов произошла в четверг около 6 утра. По предварительной информации, на 290 километре трассы вблизи посёлка Никологоры Вязниковского района водитель грузового Хендая из Нижегородской области, направляясь в сторону Москвы, не учёл дистанцию и скорость движения и врезался в грузовой МАЗ, который ехал впереди. Водитель Хендая погиб на месте аварии.
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