Ксения Собчак после участия в выборах президента России нашла новый способ привлечь внимание общественности. Ходят слухи, что телеведущая ждет ребенка. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова заглянула в будущее Ксении, что бы выяснить, что же на самом деле происходит в жизни Собчак.

Ксения Собчак после участия в выборах президента России нашла новый способ привлечь внимание общественности. Ходят слухи, что телеведущая ждет ребенка. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова заглянула в будущее Ксении, что бы выяснить, что же на самом деле происходит в жизни Собчак."Хочу начать с того, что она молодец, что выступила кандидатом на выборах. Нестрашно, что сейчас она не прошла. В будущем у нее будет возможность сделать отличную политическую карьеру. Примерно через 15 лет придут к Власти две сильные женщины. Они будут доминировать у власти, и возможно в нашей стране женщина станет президентом", – рассказала ясновидящая .У Ксении это первый опыт участия в выборах президента. "Конечно она переживала. Но она кстати сказать, собрала вокруг себя много единомышленников. Армия ее почитателей увеличилась втрое. Я смотрю по камням и вижу 90% успеха, если Ксения еще раз попробует в будущем себя кандидатом в президенты. Возможно она сможет занять достойное место у власти", – отметила ясновидящая.Что касается брака, то у Виторгана и Собчак начался сложный период. "Не все так гладко. С одной стороны Ксения полностью ушла головой в работу и не так много время уделяет семье. С другой стороны я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Ну тут есть небольшая угроза разрыва отношений", – считает Ахметжанова.Ясновидящая рекомендует Ксении не расставаться с мужем, не смотря ни на какие ситуации в жизни. "Между ними есть искра и есть отношения. А все что происходит в целом, то что мы видим, мне кажется не нужным. Ксения сильный человек и сумеет выстоять не смотря ни на какие инфоповоды, которые выбрасывает против или за их семьи пресса. По поводу деторождения, камни показывают троих детей в программе. Следующий возможно родится мальчик. Четко беременность сейчас не просматривается. Ну как вы сами понимаете, все может изменится", – заключила Кажетта.