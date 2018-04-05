"Злоумышленники в камуфляжной форме и в масках вошли в помещение офиса финансовой организации и угрожая предметом,похожим на автомат, похитили крупную сумму денег", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР Росгвардии, в Москве на Ленинградском проспекте задержаны подозреваемые в разбойном нападении."Как было установлено сотрудниками полиции, злоумышленники в камуфляжной форме и в масках вошли в помещение офиса финансовой организации на Сокольнической площади и угрожая предметом,похожим на автомат, похитили крупную сумму денег, после чего скрылись с места преступления на автомобиле", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который уже в тот момент был задержан оперативниками. Установлено, что четверо из задержанных были ранее судимы.В дальнейшем в районе одного из столичных стадионов обнаружены и изъяты две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни, принадлежащие злоумышленникам", - рассказала Ирина Волк.Материальный ущерб составил более пяти с половиной миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации.